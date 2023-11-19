“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (8) مواقع حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز أم الدوم لمدة يومين وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز أم الدوم لمدة يومين.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في أمانة نجران لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء بمنطقة عسير في مركز الحمية لمدة يومين، وللنساء في منطقة القصيم في محافظة ضرية لمدة ثلاثة ايام، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء بمنطقة تبوك في مركز أبو راكه لمدة أربعة ايام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.