مدل بيست تطلق سلسلة فعاليات “فوق” و”بلد سوشل” و”موجة” و”كوكب”

جدة – خالد بن مرضاح

أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في صناعة الترفيه الموسيقي، إطلاقها سلسلة فعاليات مختلفة لعشاق ومحبي الحفلات الموسيقية، وهي”فوق” و”بلد سوشل” و”موجة” و”كوكب” في الرياض وجدة والعُلا، لتوفير تجارب مميزة لحفلات نهاية الأسبوع تجمع بين الموسيقى والثقافة وسحر المواقع التاريخية والأثرية والمعالم الأخاذة في المملكة.

“فوق”: تجربة فريدة من نوعها فوق أبراج “كافد” بالرياض

توفر فعاليات “فوق” الراقية وسط الرياض تجربة فريدة من نوعها أسبوعياً فوق أبراج مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، حيث الإيقاعات المفعمة بالطاقة ونغمات الموسيقى والمشاهد الآسرة، ما يجعلها الوجهة الأمثل لختام الأسبوع، مع الاستمتاع بتناول وجبة العشاء في أحد مطاعم كافد الفاخرة في رفقة الأصدقاء، كل يوم الخميس عند الساعة 10 مساء.

“بلد سوشل”: حفلات أسبوعية في منطقة البلد التاريخية وسط مدينة جدة

وسط عبق جدة التاريخية، تقدم فعالية “بلد سوشل”، وهي سلسلة حفلات “رووف توب” أسبوعية، أشهر فناني الدي جي المحليين في موقع مميز أعلى “بيت زينل” الشهير وسط المنطقة التاريخية في مدينة جدة، حيث يستمتع الضيوف بمزيج رائع بين إيقاعات الموسيقى والأجواء التراثية. وتقام حفلات “بلد سوشل” يوم الخميس من كل أسبوع،بدءاً من الساعة 10 مساء.

“موجة”: للمرة الأولى في جدة.. حفلات شاطئية مع غروب الشمس

تنقل “موجة” تجربة الحفلات الموسيقية إلى الشاطئ، حيث الاستمتاع بنغمات الموسيقى المندمجة مع صوت أمواج البحر، في أول سلسلة من نوعها لحفلات أسبوعية تُقام على شواطئ جدة، منذ غروب الشمس وحتى بعد منتصف الليل. وتقدم هذه الفعالية أجواء ساحرة تتعانق فيها أصوات البحر مع إيقاعات أقوى فناني الدي جي الدوليين والمحليين، حيث تقام بمنطقة أبحر بالقرب من منتجع “أويا” الشهير، عند الساعة 5 مساء كل جمعة.

“كوكب”: وسط الطبيعة والمناظر الخلابة في العُلا

في القلب من المناظر الأثرية الخلابة وبطابعها الثقافي والجغرافي المتميز في العُلا، أقدم مناطق المملكة على الإطلاق، تُقام فعالية “كوكب” في أجواء الطبيعة الخلابة والمواقع التراثية، حيث تتألق نغمات الموسيقى الحديثة وسط عبق التاريخ، في فعالية توفر تجربةً استثنائية جديرة بأن تكون أبرز أنشطة زيارة منطقة العُلا. وتقام حفلات “كوكب” يوم الجمعة مرة كل أسبوعين، عند الساعة 10 مساء.

وتطلق “مدل بيست” هذه الفعاليات الأربع بمفاهيم مبتكرة التزاماً بتقديم تجارب لا تُنسى لعشاق الموسيقى، وضمن سعي الشركة لدفع آفاق المشهد الموسيقي وتقديم تجارب ترفيهية موسيقية فريدة من نوعها في المملكة.