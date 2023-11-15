انطلاق أسبوع ريادة الأعمال بغرفة مكة

البلاد – مكة المكرمة

أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة فعاليات “الأسبوع العالمي لريادة الأعمال” لمدة ثلاثة أيام، دعماً لرواد الأعمال، واستقطاباً لشرائح مختلفة وتخصصات متنوعة من المستشارين والمدربين المتخصصين وتسهيلاً لرواد الأعمال لإطلاق أعمالهم والمساعدة في استمرارهم في عالم ريادة الأعمال ، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة سلطان أزهر أهمية الحدث الذي أصبح موعداً سنوياً يجمع أصحاب الأعمال بالرواد، مشكلين معاً تكاملاً بناءً ضمن الحراك التنموي الذي تعيشه المملكة، وتستهدفه غرفة مكة المكرمة.

من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الغرفة تحرص على استقطاب مختلف الشرائح لهذه الفعالية لتذخر بتخصصات متنوعة، فضلاً عن وجود العديد من المستشارين والمدربين تحت مظلة واحدة مع رواد ورائدات الأعمال تعميماً للفائدة، ومواجهة التحديات التي قد تعترض سير المشاريع، وذلك تحقيقاً لجودة الحياة، واتساقاً مع رؤية 2030، واستمراراً في تنمية الأعمال والمجتمع.