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نادي الصقور يكرم الفائزين في شوط «جير شاهين فرخ»

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1445 هـ      12 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

واصل “سباق الملواح”؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم “شمال مدينة الرياض”، فعالياته أمس من خلال إقامة شوط فئة “جير شاهين فرخ”، حيث شهد الشوط منافسة كبيرة بين الصقارين.

وحقق برغش بن محمد المنصوري المركز الأول والثاني، فيما جاء أرميزان بن عبدالله الدوسري في المركز الثالث، وحل عبدالهادي بن عبدالله المطيري في المركز الرابع، وجاء ثقل بن هجرس الدوسري في المركز الخامس.

وعقب السباق كرم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس.

وينظم نادي الصقور السعودي سباق الملواح؛ بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لاسيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، ويأتي السباق تمهيدًا لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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