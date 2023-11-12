في دوري يلو.. جدة يتجاوز النجمة.. والفيصلي يتغلب على الصفا

حائل- خالد الحامد
في مباراة ماراثونية مثيرة شهدت ستة أهداف، تغلب فريق جدة على مضيفه النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي النجمة الآن ليما، وريان المطيري فيما أحرز أهداف جدة باسل الحضيف ورضا السائح ومنذر النخلي ومسفر النخلي. وشهدت المباراة طرد لاعب جدة رضا بن سايح، ولاعب النجمة زياد القحطاني.
بهذه النتيجة، رفع جدة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز السادس، وتوقف النجمة عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وفي لقاء آخر، تغلب فريق الفيصلي على ضيفه فريق الصفا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.
🔚 نهاية المباراة |#النجمة 2#جدة 4
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#النجمة_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Pl5QsLTo6j
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 12, 2023
سجل هدفي فريق الفيصلي لوكاس دي سوزا، وجوي ميكلز؛ ليحصد الفيصلي النقطة 17 بالمركز الخامس، وبقي الصفا عند رصيده 6 نقاط بالمركز السادس عشر.
🔚 نهاية المباراة |#الفيصلي 2#الصفا 0
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الفيصلي_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/DaY0gnvdup
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 12, 2023