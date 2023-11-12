الرياضة

في دوري يلو.. جدة يتجاوز النجمة.. والفيصلي يتغلب على الصفا

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1445 هـ      12 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
في مباراة ماراثونية مثيرة شهدت ستة أهداف، تغلب فريق جدة على مضيفه النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي النجمة الآن ليما، وريان المطيري فيما أحرز أهداف جدة باسل الحضيف ورضا السائح ومنذر النخلي ومسفر النخلي. وشهدت المباراة طرد لاعب جدة رضا بن سايح، ولاعب النجمة زياد القحطاني.

بهذه النتيجة، رفع جدة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز السادس، وتوقف النجمة عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وفي لقاء آخر، تغلب فريق الفيصلي على ضيفه فريق الصفا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.

 

سجل هدفي فريق الفيصلي لوكاس دي سوزا، وجوي ميكلز؛ ليحصد الفيصلي النقطة 17 بالمركز الخامس، وبقي الصفا عند رصيده 6 نقاط بالمركز السادس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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