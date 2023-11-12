فتح باب التأهُّل للمرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة الشمسية

جدة : البلاد

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” فتح باب التأهُّل للمنافسة على 4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.

وتشمل المشروعات التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط، كلًّا من: مشروع الصداوي، في المنطقة الشرقية، بطاقة تبلغ (2000) ميجاواط، ومشروع المصع، في منطقة حائل، بطاقة تبلغ (1000) ميجاواط، ومشروعٍ الحناكية (2)، في منطقة المدينة المنورة، بطاقة تبلغ (400) ميجاواط، ومشروع رابغ (2)، في منطقة مكة المكرمة، بطاقة تبلغ (300) ميجاواط.

ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل، وهو ما سيشكل ما يقرب من 50% لكلٍّ منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.

وتُعد شركة “المشتري الرئيس” المسؤول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجَة من مشروعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، حيث تم، حتى الآن، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ترسية مشروعاتٍ تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 جيجاواط.

وللمزيد من المعلومات عن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://powersaudiarabia.com.sa/web/index.html .