الرياضة برونزية سعودية لـ” الطاولة البارلمبية” في بطولة فرنسا الدولية

الدمام- البلاد

حقق الزوجي السعودي المكون من مريم المريسل وغالية العنزي، الميدالية البرونزية في بطولة فرنسا الدولية 2023 لكرة الطاولة البارلمبيو؛ كأول ميدالية لـ” زوجي سيدات سعودي” بمشاركة 37 دولة، وأقوى المصنفين دولياً، في بطولة تُعد في التصنيف العالمي من أقوى البطولات الدولية. بدوره، أكد الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم اللا محدود التي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة، والعمل والمتابعة الذي تقوم به اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأن الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يولي أهمية بالغة لتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، وهذا ما انعكس أثره في تقدم العديد من نجوم ونجمات الأخضر في التصنيف العالمي في الفترات الماضية.