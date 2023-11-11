شاهد.. رقم قياسي لهاري كين في الدوري الألماني!

أصبح المهاجم الإنجليزي هاري كين (30 عامًا) من بايرن ميونيخ، أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل إلى 17 هدفًا من أول 11 جولة في رقم قياسي جديد.

وسجّل كين هدفين اليوم السبت في الانتصار على هايدنهايم (4-2) في ملعب (أليانز أرينا) لحساب الجولة الـ11 من المسابقة، ليصل إلى هدفه رقم 17.

وصل كين إلى بايرن ميونيخ مطلع الموسم الحالي (2023-2024) قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت 95 مليون يورو.

ويتصدر النجم الدولي الإنجليزي لائحة هدّافي الـ(بوندسليغا) بواقع 17 هدفًا، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية (22) من 11 مباراة.

من المفارقات العجيبة أن هدّاف الدوري الألماني الموسم السابق، الفرنسي كريستوفر نكونكو من لايبزيغ، سجّل 16 هدفًا، بينما سجّل كين 17 قبل انتصاف الموسم.

شاهد هدفي كين أمام هايدنهايم

هاري كين يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في شباك هايدينهايم#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/kGuU7jt7dd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023