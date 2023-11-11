النصر يتجاوز الوحدة بثلاثية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق النصر عروضه القوية، ونجح في الفوز على مضيفه فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
سجل أهداف النصر أليكيس تيليس وعبدالإله العمري وكريستيانو رونالدو في الدقائق 11، و39، 49، فيما قلص أنسيلمو النتيجة للوحدة في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة 28 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 16 في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
تيليس حطها 🧠
هدف نصراوي أول🔥
الوحدة 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/Fbw0gsjB6f
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
هدددددف!⚽
رأسية العمري تمنح النصر الهدف الثاني ⚽🔥
الوحدة 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/AwVypwJpHv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
هدددددف!⚽
ثالث الأهداف النصراوية من رونالدو ⚽🔥
الوحدة 0 × 3 النصر#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/vnIpu8I7ML
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023
هدددددف!⚽
انسيلمو يقلص الفارق للوحدة ⚽
الوحدة 1 × 3 النصر#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/U7jSf3ThqE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 11, 2023