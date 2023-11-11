الرياضة

النصر يتجاوز الوحدة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1445 هـ      11 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق النصر عروضه القوية، ونجح في الفوز على مضيفه فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف النصر أليكيس تيليس وعبدالإله العمري وكريستيانو رونالدو في الدقائق 11، و39، 49، فيما قلص أنسيلمو النتيجة للوحدة في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة 28 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 16 في المركز التاسع.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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