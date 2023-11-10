الهلال يتغلب على التعاون ويعزز صدارته لـ” روشن”

محمود العوضي- جدة
عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه
التعاون بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة 13 من البطولة.
سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، وعزز محمد كنو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+9.
بهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لدوري روشن برصيد 35 نقطة، فيما توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن تقدم #الهلال🔵🔥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/w1murbJlW1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
كنو حطها🔥
هدف ثانٍ لـ #الهلال🔵#دوري_روشن_السعودي#الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/SjTatEH0jS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023