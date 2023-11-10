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الهلال يتغلب على التعاون ويعزز صدارته لـ” روشن”
الرياضة

الهلال يتغلب على التعاون ويعزز صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1445 هـ      10 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

عزز فريق  الهلال صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه

التعاون بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة 13 من البطولة.

سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، وعزز محمد كنو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+9.

بهذا الفوز،  عزز الهلال صدارته لدوري روشن برصيد 35 نقطة، فيما توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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