الرياضة

ضمك يقتنص تعادلًا ثمينًا من الأهلي

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1445 هـ       9 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق ضمك تعادلاً ثميناً من نظيره الأهلي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في أبها، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدفي الأهلي عبد الباسط هندي في الدقية (10) وسميحان النابت (44)، فيما أحرز فاروق شافعي في الدقيقة (73) ونيكولاي ستانسيو (90 1) هدفي ضمك.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة فب المركز التاسع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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