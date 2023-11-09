ضمك يقتنص تعادلًا ثمينًا من الأهلي

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق ضمك تعادلاً ثميناً من نظيره الأهلي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في أبها، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.
سجل هدفي الأهلي عبد الباسط هندي في الدقية (10) وسميحان النابت (44)، فيما أحرز فاروق شافعي في الدقيقة (73) ونيكولاي ستانسيو (90 1) هدفي ضمك.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة فب المركز التاسع.
شاهد أهداف مباراة #ضمك_الأهلي المثيرة⚽⬇#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/hEQeta5FrB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023