المحليات

إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1445 هـ       6 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع عصابة إجرامية منظمة مكونة من (5) مواطنين يمتهنون السرقات.

 وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالدخول إلى عدة مشاريع إنشائية، وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها، وسرقة معدات صناعية، وإعداد أماكن خارج البنيان لتخزين المسروقات.

 وتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تصل بعضها إلى (25) سنة.

 وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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