الرياضة تتويج الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة الأوتوكروس في الرياض

الرياض – هاني البشر

توّج سطام بن عبداللطيف الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بالجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات الأوتوكروس ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023، التي اختتمت منافساتها مساء أمس السبت في ميدان ديراب بالرياض، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة. وبهذه المناسبة، هنّأ سطام الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين وتمنى لهم مزيداً من النجاحات والانتصارات، كما تمنى حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق في بطولة هذا العام، كما تقدّم بالشكر لكل من أسهم في نجاح هذه الجولة، والبطولة بشكل عام، ولا سيما الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل تويوتا، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار. وقال سطام: “تؤكد بطولة السعودية تويوتا في كل جولة، أحقيتها بهذه المكانة على خارطة رياضة المحركات السعودية، وذلك بما توفره للمشاركين من بيئة تنافسية تضاهي البطولات العالمية، والمستوى العالي من المنافسة من قبل كل المشاركين بها، وفيما نحتفل اليوم بختام مسابقات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن، فإننا نفتخر بكل من شارك وتنافس، وهذه هي روح الرياضة والمنافسة التي نود أن تدوم بين جميع المتنافسين”. وتصدّر السائق فادي يوسف حماده الترتيب العام للجولة الثالثة للبطولة تلاه عبدالعزيز الرميح في المركز الثاني وجاء في المركز الثالث عبدالله محمود قباني. وفي ترتيب الفئات، تصدر السائق محمود أحمد عابد ترتيب فئة G1 تلاه حمزة باخشب وزيد أسامة المصري، وفي فئة G2 جاء علي بن محمد الخضير في المركز الأول، أمام عبدالرحمن يوسف قشقري ورياض عبدالغفور بطل في المركز الثالث، وتصدر عبدالله محمود قباني ترتيب فئة G3 أمام راكان طلال الصهيل وسلطان جلال الدين حمدي، وفي فئة G4 جاء عبدالعزيز الرميح في المركز الأول تلاه مشاري الحربي وفارس مزيد المطيري. وجاء طلال العاصمي في صدارة ترتيب فئة G5 أمام سلطان ثامر كايلو وربيع مؤيد الأعور ، وفي فئة G6 جاء يزيد سمير الصهيل في المركز الأول أمام سليمان سمير الصهيل ومعاذ محمد الزهراوي، وتصدر فادي يوسف حماده ترتيب فئة G7 أمام زكريا سلوان وأحمد سقباني، أما في كأس السيدات، ظفرت بالمركز الأول ريم ثامر العبود، أمام لجين عماد الدين حسنين وأفنان المرغلاني. وبدأت فعاليات اليوم الأخير للجولة مبكراً بإجراء التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة إلى جانب اجتماع السائقين مع مدير السباق وجولة تعريفية للحلبة، قبل جولة التجارب الحرة، ومن ثم إقامة السباقين الأول والثاني، وشارك في السباق 65 سائقاً وسائقة.

وفي ختام اليوم، تم تكريم الداعمين والمشاركين في تنظيم السباق والفائزين في الترتيب العام والفائزين والفائزات في فئاته المختلفة.