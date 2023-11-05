السعودية تستضيف “عربية الدراجات 2023”

البلاد- جدة
تستضيف المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل، البطولة العربية لدراجات الطريق 2023 ” رجال – سيدات ” في مدينة الرياض، بإشراف الاتحاد الدولي للدراجات ” uci ” والاتحاد العربي.
ويتنافس في البطولة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 14 منتخباً، حيث تقام المنافسات على مدى 7 أيام ، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة وفردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومتراً.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالله الوثلان، أن هذه الاستضافة تضاف إلى سلسلة أحداث رياضية كبرى استضافتها المملكة، بدعم واهتمامَ القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مضيفاً أن البطولات العربية بكافة منافساتها وفئاتها تأتي بمردود إيجابي فني كبير على المنتخبات والأندية العربية.