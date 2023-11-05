الرياضة

السعودية تستضيف “عربية الدراجات 2023”

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1445 هـ       5 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تستضيف المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل، البطولة العربية لدراجات الطريق 2023 ” رجال – سيدات ” في مدينة الرياض، بإشراف الاتحاد الدولي للدراجات ” uci ” والاتحاد العربي.

ويتنافس في البطولة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 14 منتخباً، حيث تقام المنافسات على مدى 7 أيام ، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة وفردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومتراً.

 

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالله الوثلان، أن هذه الاستضافة تضاف إلى سلسلة أحداث رياضية كبرى استضافتها المملكة، بدعم واهتمامَ القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مضيفاً أن البطولات العربية بكافة منافساتها وفئاتها تأتي بمردود إيجابي فني كبير على المنتخبات والأندية العربية.

 

وقد الوثلان شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد العربي، على تطويره للدراجة العربية وحرصه على استمرار البطولات والمنافسات مع التركيز على الفئات السنية وصولاً لتنمية و تطوير المواهب وصناعة مستقبل متميز للدراجين العرب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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