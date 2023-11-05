الرياضة اتحاد البلياردو والسنوكر يعتمد آلية دوريات الأندية لموسم 2024

الرياض -البلاد

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر برئاسة الدكتور ناصر الشمري آلية الدوري الممتاز للأندية للبلياردو للموسم 2024 وكذلك آلية دوري الدرجة الأولى للأندية للبلياردو للموسم القادم 2024. وتضمنت الية الدوري الممتاز مشاركة 14 ناديا يتم تقسيمها على مجموعتين، وذلك بعد صعود أندية “قفار والفرع والوحدة والصقور” وتجرى قرعة المجموعات قبل انطلاق الدوري في شهر يناير المقبل، وتلعب المواجهات بنظام الذهاب والإياب. فيما تضمنت آلية دوري الدرجة الأولى الذي سيشارك فيه 10 أندية بعد صعود أندية “النصر والانتصار والوطني وأبها والجزيرة” سيتم تقسيم الأندية على مجموعتين وتلعب الموجهات بنظام الذهاب والإياب. كما تم اعتماد آلية دوري الدرجة الثانية الذي سيشارك فيه 40 ناديا بنظام التجمع، وكذلك دوري السيدات الذي يشارك فيه 16 ناديا بنظام التجمع.وسيشارك في دوري السنوكر للاندية لدرجة الكبار 12 ناديا بنظام التجمع، ويشارك 14 ناديا في دوري الاندية للسنوكر لدرجة الناشئين بنظام التجمع. وفي دوري البلياردو للفئات السنية يشارك في دوري الناشئين 30 ناديا بنظام التجمع فيما يشارك 25 ناديا في دوري البراعم بنظام التجمع. وسيشهد عام 2024 إقامة دوري للصالات التجارية بواقع تجمعين، وإقامة دوري للجامعات السعودية وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات الرياضي، ودوري للمدارس بالتعاون مع اتحاد المدارس الرياضي وسيتم الكشف عن الآليه لاحقاً. يذكر أن اتحاد البلياردو والسنوكر يولي اهتماما كبيرا بكافة الفئات والدرجات من خلال اقامة الدوريات بين الاندية لمختلف الاعمار للرجال والسيدات وقد شهد موسم 2023 تنافسا قويا ومثيرا بين الاندية حيث لم يعرف ابطال الدوريات الا في الجولة الاخيرة من كل دوري. الجدير بالذكر ان موسم 2023 شهد مشاركة اكثر من 1000 لاعب ولاعبة مثلوا اكثر من 66 ناديا في مختلف الفئات والمراحل.