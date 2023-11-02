9 جهات ثقافية تثري فعاليات منتدى الشعر العربي

جدة : البلاد

أثرت الجهات الثقافية المشاركة في منتدى الشعر العربي بالطائف على مدى يومين، الفعاليات المتنوعة التي شهدها المنتدى من جلسات حوارية وأنشطة ثقافية وفنية، تجلت من خلالها قدرة المشاركين على الإبداع.

وشاركت في الفعاليات المختلفة، هيئة الأدب والنشر، أكاديمية الشعر العربي، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، دارة الملك عبدالعزيز، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، الإيسيسكو، مكتبة الملك عبدالعزيز، مكتبة الملك فهد الوطنية، ومنصة هاوي، مقدمة مشاركات متنوعة مرتبطة بالشعر العربي وتعزيز مكانته.

وتهتم الجهات المشاركة في منتدى الشعر العربي، بتنمية الشعر العربي، ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم المبرزين والمتميزين منهم، بينما تحتوي المكتبات العامة ملايين الكتب المهتمة بالشعر العربي، والدواوين القديمة التي تستفيد منها الأجيال الحالية في معرفة تاريخ الآباء والأجداد الشعري.