الرياضة شعلة “الألعاب السعودية” تصل “منطقة الحدود الشمالية”

البلاد- جدة تسلّم وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية، محمد بن ناصر بن لبدة، نيابة عن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أمس الأربعاء، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة. والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المقبل. وزارت الشعلة العديد من المواقع وسط حفاوة كبيرة من الحضور، وأكملت زيارتها في قصر الملك عبدالعزيز بلينه، وحديقة النخيل، وحديقة المساعدية. واختتمت جولتها في حديقة البرج؛ إذ تناوب على حملها في قصر الملك عبدالعزيز، لاعب الكاراتيه رافع العنزي، الذي حقق 3 ميداليات في اللعبة وأحد المنضمين للمنتخب السعودي للكاراتيه، والذي سلّم الشعلة إلى أحد المؤثرين في العمل الإنساني في المجتمع عبد المجيد العنزي بعدما تبرع بكليته لفتاة يتيمة الأبوين. واتجهت الشعلة بعد ذلك إلى حديقة النخيل حيث حملتها لاعبة تنس الطاولة البارالمبية وبطلة أول بطولة بارالمبية للسيدات في المملكة ووصيفة بطولة الجامعات لكرة الطاولة، والحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا غالية العنزي. وفي حديقة المساعدية حمل الشعلة أفضل لاعب في بطولة آسيا لكرة الطائرة عام 2006 أحمد البخيت، والحاصل على فضية الألعاب السعودية وبرونزية آسيا، وفي حديقة البرج، حمل الشعلة لاعب المصارعة الرومانية والحاصل على المركز الثاني على مستوى المملكة ياسر الحازمي، ثم لاعب كرة القدم الدولي السابق بنادي النصر عبدالله العنزي. وتجوب شعلة دورة الألعاب السعودية رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة لتُعبر عن روح الدورة المعتمدة على قيم الصداقة والسلام وإشراك الجميع في الاحتفال بالألعاب السعودية، بمشاركة جميع المؤثرين والرياضيين في مسيرتها، والتعريف بالرياضيين في أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة، وزيادة التوعية والترويج للألعاب السعودية وقيمها وأهدافها. يذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.