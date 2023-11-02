حلول فنية لإزالة أشجار المسكيت في الليث

البلاد-ياسر خليل

استقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي فريق من المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر وعدد من الخبراء لمحافظة الليث لوضع الحلول الفنية في ازاله اشجار المسكيت بالمحافظة .

يذكر ان شجرة “البرسوبس” أو ما تسمى بشجرة السّلم الأمريكي أو شجرة الشيطان، او “المسكيت” هي شجرة شوكية دائمة الخضرة، تنمو تحت ظروف بيئية مختلفة، وهي متوسطة الارتفاع ما بين 5 و6 أمتار، ولها ورقة مركبة لونها أخضر داكن، وتمتلك قدرة هائلة على نشر جذورها تحت الأرض إلى مسافة 500م سطحيا، مما يؤدي إلى تدني كفاءة قنوات الري وإعاقة تطهيرها والتغول على الأراضي الزراعية والقضاء على الأصناف المحلية من الأشجار والنباتات المختلفة، فضلا عن تدهور المراعي الطبيعية.

ويعتبر هذا النبات منافس، قاتلٌ لكل أنواع الغطاء النباتي وقد يكون الضرر الذي يسببه النبات في سرعة انتشاره واستعصائه على المكافحة، ناشئًا عن قدرته الكبيرة على الاستئثار بالمياه في التربة بصورة تفوق معظم أنواع النباتات الأخرى.