الرياضة جمعية اللاعبين القدامى ورياضيو الشرقية يحتفون بـ” عبدالله جاسم”

الدمام-البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحتفل جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية مساء يوم غد الجمعة 19-4-1445هـ الموافق 3-11-2023م بتكريم الأستاذ عبدالله جاسم في الصالة المغلقة بنادي القادسية بالخبر، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة وبحضور ومشاركة نجوم الكرة السعودية المخضرمين؛ يتقدمهم الأسطورة ماجد عبدالله والكابتن يوسف خميس والكابتن صالح خليفة والكابتن سعود الحمالي وعدد من زملائه لاعبي منتخب المملكة للناشئين لكرة القدم بطل كأس العالم للناشئين 1989، وذلك بعد مشوار رياضي دام أكثر من 38 عامًا؛ حفل بالعديد من الإنجازات والمشاركات على المستوى المحلي والعربي والدولي. وقد وجه عبدالله جاسم الدعوة لرؤساء نادي القادسية السابقين، وأعضاء الشرف ورجالات الخبر، ورفقاء دربه والشخصيات الرياضية في المنطقة الشرقية، كما وجه الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية ونجوم الكرة المخضرمين على مستوى المملكة. وقد أعدت اللجنة العليا المنظمة للاحتفال، بالتعاون مع اللجان العاملة الترتيبات الخاصة بالاحتفال بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة، سيقومون بالتنسيق لاستقبال الضيوف وترتيب أماكن جلوسهم المخصصة لهم داخل الصالة.

وسيكون استقبال الضيوف والرياضيين الساعة 7.30 مساء. وقد أعدت جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية برنامجا متكاملا للحفل، الذي سيتولى تقديمه، محمد الطحلاوي.