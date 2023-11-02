الرياضة السعودية والإمارات أبطالا لـ “الأولمبية” للهجن في تبوك

الرياض – هاني البشر

توجت المطية “صدى” لمالكها سليمان الفايدي والمطية “السايحه” لهجن زعبيل من الإمارات بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “لقايا بكار”، وذلك في اليوم الثاني من منافسات النسخة الثالثة والمقامة حالياً على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك وتستمر حتى الـ5 من نوفمبر الجاري التي تقام تحت رعاية أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود بمشاركة 4191 مطية تمثل تسع دول يتنافسن في 118 شوطاً، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023. كما توجت المطية “سمران” لمالكها فيصل الهاجري، والمطية “متعب” لمالكها الإماراتي راشد مروشد بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “لقايا قعدان”، حيث توج سعادة نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأستاذ محمد بن حمّاد البلوي، ملاك الهجن أبطال أشواط كأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “لقايا “. الجدير ذكره أن المطية “السايحه” ظفرت بالتوقيت الأفضل 5:51.658 دقيقة، فيما جاءت المطية “صدى” بثاني أفضل توقيت وبلغ 5:57.280 دقيقة، والمطية “متعب” بالتوقيت الأفضل الثالث في أشواط الـ “لقايا” وبلغ 5:59.493 دقيقة. وتضمن برنامج اليوم الثاني إقامة 30 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، لفئة الـ “لقايا” (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (4 كيلو مترات لكل شوط)، تتضمن 20 شوطاً عاماً، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح.