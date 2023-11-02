أكثر من 18 مليونًا مبيعات مزاد العقيلات للإبل خلال 4 أيام

بريدة : البلاد

سجلت مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم منذ انطلاقته إلى يومه الرابع أكثر من 18 مليون ريال، وسط حضور مميز لأشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة، بالمهرجان الذي تشرف عليه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع أمانة القصيم، على الطريق الرابط بين مدينة بريدة ومحافظة الأسياح.

وكان المهرجان قد انطلق تحت متابعه ورعاية من أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ويستمر حتى الخامس من أكتوبر، حيث اشتمل على حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاقتصادية والاجتماعية وأمسيات شعرية وندوات؛ بهدف دعم الجوانب المرتبطة باقتصاديات الإبل، والتعريف بالموروث الثقافي والاجتماعي.

ويعد المزاد والفعاليات المصاحبة تجسيداً وتعزيزاً في تعميق الموروث الشعبي السعودي الأصيل، حيث يُمثّل هذا النشاط حراكاً اقتصادياً على مستوى المملكة وتنشيطاً لعمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة

وأشار المشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل اللواء متقاعد عبدالله البدراني، إلى أن مهرجان مزاد العقيلات للإبل في بريدة أسهم في حراك اقتصادي وتنموي، حتى أصبح يعمل تحت مظلة رسمية ويدار بطريقة مهنية استثمارية ليكون من أهم المزادات بالمملكة، لافتاً أن المزاد يقع على مساحة أكثر من 3 ملايين م2 ويتوفر به العديد من الساحات والمسارات للخدمات المساندة لمزاد الابل والأنشطة المصاحبة لها.