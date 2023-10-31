كيف عاقب المدرب تين هاغ لاعبيه بعد خسارة ديربي مانشستر؟

صب المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، جام غضبه على لاعبيه بعد الخسارة الأخيرة في الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-3) حسب تقارير.

يومية ديلي ميل (Daily mail) البريطانية، أكّدت أن تين هاغ عاقب لاعبيه بأن أجبرهم على الاستماع إلى أناشيد واحتفالات مانشستر سيتي التي أعقبت المباراة.

وانقاد مانشستر يونايتد إلى خسارة مؤلمة في ملعبه (أولد ترافورد) الأحد الماضي، أمام مانشستر سيتي لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقّى الفريق الأحمر هزيمته الخامسة من 10 جولات، ليسجّل رقمًا قياسيَا من الباب الخلفي، بخسارته 5 مرّات لأول مرة في تاريخه بهذه الفترة من الموسم.

الخسارة تركت مانشستر يونايتد في الترتيب الثامن على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بعيدًا بـ11 نقطة عن المتصدر توتنهام هوتسبير.

شاهد ملخص ديربي مانشستر