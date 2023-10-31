سالم الدوسري الأفضل في آسيا

البلاد- جدة
حصل سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022 بعد منافسة قوية مع القطري المعز علي لاعب فريق الدحيل بجانب الأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبورن سيتي.
واستحق سالم التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الهلال ومنتخب السعودية في عام 2022، خاصة بعدما قاد فريقه للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا وخسارة اللقب أمام أوراوا الياباني.
كما تألق خلال مشاركته في كأس العالم بدولة قطر مع منتخب الأخضر، ولديه هدف تاريخي في شباك منتخب الأرجنتين.
وقد سبق سالم الدوسري في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مع فريق الهلال أربعة لاعبين وهم: ( نواف التمياط – ياسر القحطاني – ناصر الشمراني – عمري خربين).
🎥🏆 شاهد لحظة تتويج السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022#الأفضل_في_اسيا | #جوائز_الاتحاد_الاسيوي #AFCAwards2022 pic.twitter.com/g5czDdcOhV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 31, 2023
⚽️🇸🇦 رئيس الاتحاد السعودي يبارك للدوسري#الأفضل_في_اسيا | #جوائز_الاتحاد_الاسيوي #AFCAwards2022 pic.twitter.com/9mVW5tjpKz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 31, 2023
رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة يتحدث عن جوائز 2022#الأفضل_في_اسيا | #جوائز_الاتحاد_الاسيوي #AFCAwards2022 pic.twitter.com/qMBMkFxWvs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 31, 2023