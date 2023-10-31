الرياضة

سالم الدوسري الأفضل في آسيا

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1445 هـ      31 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حصل سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022 بعد منافسة قوية مع القطري المعز علي لاعب فريق الدحيل بجانب الأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبورن سيتي.

واستحق سالم التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الهلال ومنتخب السعودية في عام 2022، خاصة بعدما قاد فريقه للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا وخسارة اللقب أمام أوراوا الياباني.

كما تألق خلال مشاركته في كأس العالم بدولة قطر مع منتخب الأخضر، ولديه هدف تاريخي في شباك منتخب الأرجنتين.
وقد سبق سالم الدوسري في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مع فريق الهلال أربعة لاعبين وهم: ( نواف التمياط – ياسر القحطاني – ناصر الشمراني – عمري خربين).

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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