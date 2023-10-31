الرياضة رسميا.. إنفانتينو يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية

البلاد- جدة

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034. وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في أمريكا الشمالية”. وأضاف: “من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا)”. وأكمل: “مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030، وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034”. وجاء هذا بعدما أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عدم نيته للتقدم بطلب الترشح لتنظيم كأس العالم 2034، والاكتفاء بخوض المنافسة على تنظيم كأس العالم للأندية 2029. وأصدر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.