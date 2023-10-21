الرياضة الأهلي بطل كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر

البلاد- الرياض

توِّج نادي الأهلي بطلًا لبطولة كأس الاتحاد للبلياردو، بعد فوزه في نهائي البطولة على فريق الفتح بنتيجة 0/2، وجاء نادي الوحدة في المركز الثالث، ونادي قفار في المركز الرابع. وقد شارك في البطولة 24 ناديًا، التي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في نسختها الأولى على مقر صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض. وفي ختام البطولة، قام عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر محمد البراقي، عبدالعزيز العنزي بتكريم الفائزين وأصحاب المركز الأولى في البطولة، وتم تكريم الحكام واللاعبين وإلاداريين المميزين في البطولة.