اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تحتفي بمرور 20 عامًا لصون التراث الثقافي غير المادي

الرياض – هاني البشر

احتفلت اللجنة السعودية للألعاب الشعبية بمرور 20 عامًا على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، وأقامت اللجنة بوث وضعت فيه العديد من الألعاب الشعبية سعياً من اللجنة إلى تعزيز مكانتها للتعريف بالموروث الثقافي السعودي رياضيات، وشدت الالعاب الشعبية العديد من الزوار وكان للعبة ‏‎” براجون ” النصيب الاعلى وكان لكل زائر مسمى لها دلالة على المنطقة التي هو منها، ففي المنطقة الشرقية تسمى ” تيل ” وفي العاصمة ” مصاقيل ” و في الشمال ” مزاقيط ، بنانير ” وفي الغربية ” لبوب ، برجون” وفي الجنوب نفس المنطقة الغربية .

ويقع على عاتق اللجنة إعادة نشر وترسيخ الألعاب الشعبية، بعد انتشار الالعاب الالكترونية لدى الجيل الجديد والعمل قائم على التعريف بالالعاب الشعبية وإعادة إحيائها كممارسات رياضية تقدمها للمجتمع؛ كرياضات هامة مثل أي رياضة أخرى، التي تمثل ثقافة المجتمع السعودي وتراثه الزاخر ونقل هذه الألعاب إلى العالم، كموروث يمثل الماضي والحاضر وتثبيت أركانه للأجيال القادمة.

يذكر أن من زوار المهرجان جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية وكذلك السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي .