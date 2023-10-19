ولي العهد يستقبل رئيس إندونيسيا ويشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية

البلاد : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وقد جرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك شهد سمو ولي العهد، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

ثانياً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو.

ثالثاً: برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

رابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وقعها من الجانب السعودي، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال السيد محمد عقيل ارحام.

حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي، معالي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي، ومعالي وزير التجارة السيد ذو الكفل حسن، ومعالي وزير شركات الدولة ايريك طاهر، ومعالي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ومعالي وزير إدارة مجلس الوزراء السيد برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا وسفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد