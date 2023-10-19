ديوان المظالم: إنجاز 81% من الدعاوى المقيدة

الرياض : البلاد

أعلن ديوان المظالم، أنَّ عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 1445هـ قد تجاوز 61864 جلسة، تم من خلالها إنجاز 31,648 دعوى ما يعادل نسبة 81% من عدد الدعاوى المقيدة في ذات الربع والبالغة 38,974 دعوى.

جاء ذلك خلال التقرير الربع سنوي الأول للعام الهجري الحالي الذي يعده مركز دعم القرار بديوان المظالم عن أعمال المحاكم الإدارية في المملكة كافة، كما ذكر التقرير أن عدد زوار منصة مُعين الرقمية خلال ذات الربع قد بلغ 851,321 زائرًا، فيما تجاوز عدد الصفحات المشاهدة في المنصة 8 ملايين صفحة.