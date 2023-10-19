الرياضة إنفانتينو: “كأس العالم 2034” سيكون في آسيا

البلاد- جدة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو: إنه بناءً على قرار الفيفا ستكون لقارة آسيا فرصة لاستضافة كأس العالم 2034. وشدد إنفانتينو في رسالة وجهها اليوم الأربعاء للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن كرة القدم قادرة على أن توحّد العالم. ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق الحلم السعودي باستضافة كأس العالم، لاسيما وأن المملكة هي الدولة الوحيدة حتى الآن، التي أعلنت عن ترشحها لاستضافة مونديال 2034. وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة، التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية. وحظي إعلان المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بدعم قرابة 100 دولة حول العالم، كما أعلنت اتحادات آسيا خلال الجمعية العمومية اليوم عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034. ولم تتقدم أي دولة سوى السعودية حتى الآن لاستضافة مونديال 2034، علمًا بأن موعد تسليم ملف الترشح سيكون بموعد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري.