افتتاح 16 مركز خدمة لـ “إتش بي بترومين إكسبريس” في الهند بالتعاون مع “إتش بي سي أل “

بنغالور : البلاد

امتدادا للتعاون بين مجموعة بترومين السعودية وشركة إتش بي سي إل في الهند، تم تدشين “إتش بي بترومين إكسبريس” بالأمس بافتتاح 16 مركز خدمة لصيانة السيارات في بنغالور وتشيناي، وهو إنجاز آخر يضاف الى سلسلة توسع العلامات التجارية السعودية عالميًا.

ولقد أُقيم حفل التدشين في بنغالور، الهند حيث تم أولا افتتاح مركز خدمة “إتش بي بترومين إكسبريس” في محطة الوقود التابعة لشركة إتش بي سي إل في أحد الأماكن الحيوية بمنطقة بينيا في بنغالور، تبعه حفل عشاء أقيم مساءا في فندق تاج ويست إند في بنغالور للاحتفال بإطلاق 16 مركز خدمة في وقت قياسي منذ توقيع اتفاقيات الشراكة بين مجموعة بترومين وشركة إتش بي سي إل في منتدى الاستثمار السعودي الهندي على هامش قمة مجموعة العشرين. وقد أقيم الحفل بحضور ضيوف الشرف والسادة الصحفيين والمؤثرين من الجانبين السعودي والهندي مشيدين بالدور الحيوي الذي قامت به مجموعة بترومين في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

والجدير بالذكر أن مجموعة بترومين السعودية – وهي شركة رائدة في حلول النقل – قد قامت في سبتمبر الماضي بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة إتش بي سي إل والتي تخضع لملكية وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية لاستثمار 700 مليون دولار في محطات الوقود وشحن السيارات الكهربائية وخدمات صيانة المحركات في المملكة العربية السعودية، والهند، والشرق الأوسط، وافريقيا.

منذ توقيع الاتفاقية، قامت مجموعة بترومين السعودية وشركة إتش بي سي إل للبترول المحدودة بإنشاء 16 مركز خدمة صيانة السيارات في بنغالور وتشيناي تحت العلامة التجارية “إتش بي بترومين إكسبريس”.

هذا الإنجاز هو دليل على التزام مجموعة بترومين بمواكبة التقدم والازدهار الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي يتماشى مع رؤية 2030 بالتوسع وتنويع الاستثمارات ومصادر الدخل بالمملكة وبالخارج. ويعكس النهج الذي تتبعه مجموعة بترومين في المساهمة في نمو ونجاح العلامات التجارية السعودية على نطاق عالمي.

وقد صرح معالي الأستاذ عمرو الدباغ، رئيس مجلس إدارة شركة بترومين: “تزامنا مع التزامنا تجاه رؤية المملكة 2030 يشرفنا تدشين العلامة التجارية السعودية ” أتش بي بترومين اكسبرس” في الهند بالتعاون مع شركة إتش بي سي إل. نحن نؤمن بدور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 من أجل أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من مراكز الاعمال العالمية من خلال توسع العلامات التجارية السعودية عالميا.”

كما صرح الأستاذ كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لشركة بترومين قائلا: “نسعد بإطلاق العلامة التجارية ” أتش بي بترومين اكسبرس” في الهند وافتتاح 16 مركز خدمة صيانة السيارات في وقت قياسي منذ توقيع مذكرات التفاهم في سبتمبر الماضي مع شركة إتش بي سي إل والتزامنا بتقديم حلول النقل المستدامة، وتعزيز التعاون بين السعودية والهند، نحن اليوم نخلق فرص عمل ونشارك التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل”.

وعبر الأستاذ سانجاي نيجام، الرئيس التنفيذي لشركة بترومين في الهند وجنوب شرق آسيا، عن اعتقاده بأن هذه الشراكة ستحدث ثورة في صيانة المركبات في الهند وتتوافق مع استراتيجية مجموعة بترومين في التوسع العالمي.

كما أعرب الدكتور بوشب كومار جوشي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة إتش بي سي إل، عن فخره بالشراكة مع مجموعة بترومين، التي تسهم في نمو الاقتصاد وتبادل الخبرات بين البلدين.