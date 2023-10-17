بترومين ستيلانتيس تدشن طرازات  E Fiat -500 و Fiat Professional E-Doblo و 500- E Abarth الكهربائية

الرياض : البلاد

في خطوة جديدة تضاف إلى رحلتها نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كشفت بترومين ستيلانتيس النقاب عن ثلاث طرازات كهربائية وذلك لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز استخدام المركبات البيئية والمستدامة.

حيث أعلنت بترومين ستيلانتيس، أثناء مشاركتها في معرض السيارات الكهربائية الذي أُقيم في العاصمة الرياض، عن تدشين طرازات E Fiat -500 و Fiat Professional E-Doblo و 500- E Abarth في الخليج العربي، وتمثل هذه الإطلاقات الجديدة تعزيزًا لمكانة بترومين ستيلانتيس كشركة رائدة في صناعة السيارات؛ حيث تسعى الشركة لتعزيز الوعي بأهمية الطاقة الخضراء والكفاءة البيئية.

بحضور المدير التنفيذي لمجموعة بترومين السيد كاليانا سيفاجنانام، وسعادة المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار، تم اطلاق بداية معرض السيارات الكهربائية في الرياض، وخلال حفل الافتتاح، قام السيد سيفاجنانام وسعادة المهندس الخبتي بجولة في جناح بترومين ستيلانتس حيث تم استعراض الطرازات الكهربائية الجديدة، وقد شهد جناح بترومين ستيلانتيس إقبالًا هائلًا من الزوار الذين توافدوا على الجناح لحضور تدشين الطرازات الجديدة وتجربتها.

كاليانا سياجنام عبر عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من معرض السيارات الكهربائية في العاصمة الحبيبة الرياض، إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وهي تأتي كجزء من خطة بترومين ستيلانتيس الشاملة والمستمرة لتحقيق أهداف الاستدامة والمشاركة الفعّالة في مجال صناعة المركبات الكهربائية، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الابتكارات والحلول البيئية في المستقبل.”

ومن الجدير بالذكر أن معرض السيارات الكهربائية بالرياض هو المعرض الأول والأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي لعرض أحدث تقنيات السيارات الكهربائية، وقد سلط المعرض الذي أختتم فعالياته في 11 أكتوبر، الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في صناعة السيارات لدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جلب الممارسات المستدامة في المملكة كجزء من هذه الرؤية .

تعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحديًا طموحًا تلتزم به شركة بترومين وتسعى جاهدة للعب دور قيادي والشروع نحو نهج متكامل للاستدامة، والكشف عن هذه الطرازات من السيارات الكهربائية هو خير دليل على إتباع الشركة لأفضل الممارسات المتعلقة بالمناخ والبيئة والإستدامة في فئتها، وفي تعزيز تكامل الإستدامة الإجتماعية والبيئية كإستراتيجية محورية في خطط أعمال الشركة.