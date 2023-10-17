متفوّقًا على هالاند.. رونالدو هدّاف عام 2023

سجّل نجم النصر، كريستيانو رونالدو (38 عامًا) هدفين وقاد منتخب البرتغال للفوز (5-0) على البوسنة سهرة الاثنين، في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.



المنتخب البرتغالي كان قد حجز بطاقة التأهل من الجولة الماضية، وعاد في الجولة الحالية (الثامنة) ليكرّس صدارته وتفوّقه في المجموعة العاشرة.



بهدفيه أمام البوسنة، فإن رونالدو أصبح أفضل هدّاف في عام 2023 بوصوله إلى 40 هدفًا، متجاوزًا النرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي (39).



وجاء في المركز الثالث على لائحة أفضل هدّافي عام 2023، المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وسجّل 35 هدفًا.



رونالدو سجّل الهدف الأول أمام البوسنة من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة، وعاد بعدها بـ15 دقيقة فقط ليضاعف النتيجة من تصويبة متقنة.



جدير بالذكر أن رونالدو هو هدّاف الدوري السعودي للموسم الحالي بـ10 أهداف، كما أنه يتصدر أفضل المررين الحاسمين بصناعته 5 أهداف.