برنامج لتدريب وتأهيل 2500 طالبٍ موهوب في الشرقية

الدمام : البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز الموهوبين اليوم، 100 برنامج لتأهيل وتدريب 2500 طالبٍ موهوبٍ للعام الدراسي الجاري 1445 هـ في مدارس المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج التدريبية صممت لكافة المراحل الدراسية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي، مشيراً إلى أن مركز الموهوبين يستهدف الطلبة في مكاتب التعليم البعيدة بالتدريب والتأهيل عبر تقنيات التعليم -عن بعد-، إضافة إلى برامج منوعة ترتبط بأسبوع الموهبة والأيام الوطنية.

وأكد أن هذه البرامج التدريبية ترفع من مهارات الموهوبين بحسب المراحل الدراس والتي تتضمن الخيال العلمي، والخرائط الذهنية، وتنمية وهندسة التفكير، ومبادئ البحث العلمي، والمهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، ومهن المستقبل، ومهارات القرن الـ 21.