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برنامج لتدريب وتأهيل 2500 طالبٍ موهوب في الشرقية

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع الآخر / 1445 هـ      16 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز الموهوبين اليوم، 100 برنامج لتأهيل وتدريب 2500 طالبٍ موهوبٍ للعام الدراسي الجاري 1445 هـ في مدارس المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج التدريبية صممت لكافة المراحل الدراسية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي، مشيراً إلى أن مركز الموهوبين يستهدف الطلبة في مكاتب التعليم البعيدة بالتدريب والتأهيل عبر تقنيات التعليم -عن بعد-، إضافة إلى برامج منوعة ترتبط بأسبوع الموهبة والأيام الوطنية.

وأكد أن هذه البرامج التدريبية ترفع من مهارات الموهوبين بحسب المراحل الدراس والتي تتضمن الخيال العلمي، والخرائط الذهنية، وتنمية وهندسة التفكير، ومبادئ البحث العلمي، والمهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، ومهن المستقبل، ومهارات القرن الـ 21.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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