بعد تضحيته المالية.. برشلونة يكافئ فيليكس بطريقته الخاصة

يتجّه نادي برشلونة الإسباني إلى شراء عقد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس (23 عامًا) نهائيًا من أتلتيكو مدريد، حسب وسائل إعلام صادرة اليوم الأحد.

ينشط فيليكس -صاحب 33 مباراة دولية- مُعارًا من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة إلى نهاية الموسم الجاري (2023-2024)، وقد أظهر مستويات مميزة ولافتة.

يومية سبورت (Sport) الموالية للنادي الكاتالوني، ذكرت أنها حصلت على معلومات موثوقة، تفيد بتحرك برشلونة لتحويل استعارة فيليكس إلى تعاقد دائم.

وقدّم فيليكس تضحية مالية كبيرة عندما خفّض راتبه السنوي إلى 400 ألف يورو فقط، من أجل تسهيل تسجيله في قوائم برشلونة الذي يمر بأزمة مالية.

وقال مصدر من داخل برشلونة: إن رئيس النادي خوان لابورتا، يعمل حاليًا على إيجاد صيغة مناسبة لشراء عقد فيليكس بالكامل من أتلتيكو مدريد.

سجّل فيليكس 3 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه من أصل 8 مباريات خاضها مع برشلونة بكل المسابقات هذا الموسم.