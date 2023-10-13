فريق القادسية يعلن قائمته لدوري السيدات.. وينهي استعداداته لمواجهة الهلال

الدمام- البلاد
أعلن فريق القادسية للسيدات قائمته للموسم الجديد، حيث ضمت قائمة الفريق 26 لاعبة، وستنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات اليوم الجمعة بمشاركة كل من القادسية والرياض وشعلة الشرقية والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وحامل اللقب النصر.
وسيستضيف الفريق القدساوي فريق الهلال في أولى مبارياته على ملعبه، بعدما أنهى الفريق القدساوي استعداداته لهذه المباراة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م