الرياضة فريق القادسية يعلن قائمته لدوري السيدات.. وينهي استعداداته لمواجهة الهلال

الدمام- البلاد

‎أعلن فريق القادسية للسيدات قائمته للموسم الجديد، حيث ضمت قائمة الفريق 26 لاعبة، وستنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات اليوم الجمعة بمشاركة كل من القادسية والرياض وشعلة الشرقية والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وحامل اللقب النصر. ‎وسيستضيف الفريق القدساوي فريق الهلال في أولى مبارياته على ملعبه، بعدما أنهى الفريق القدساوي استعداداته لهذه المباراة. ‎ وضمت قائمة اللاعبات هذا الموسم : سارة حمد، ومنار القحطاني،وريما المالكي ،ومروى مساعد، ولجين العسكر، وفرح اليوسف، وناديه العلياني، وليان الشريف،وياسمين الجريفاني،وياسمين الفارس، ومريم العنقري، وأروى دومان، ودانيه الشريف،وشروق فتيني، وسارة العوضي،وجيسيكا رومالد، وفيرونيكا راكيل، وزانيتا جوزلاين، وليندزي بورك هاريس، وإليزابيث كاراباخ رودريغيز،ورايان ماتشادو، وفالنتينا جونزاليس سوتو،وجنى المعجل وسلاف عسيري،وشهد الغامدي. ‎يقود فريق القادسية المدرب العالمي البرتغالي لويس فليبي، وستكون اليونانية كاترينا فاليدا، المدير الفني للفريق.