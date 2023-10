كاسبرسكي و”الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية” يتعاونان لرفع مستوى الأمن السيبراني في مجال الألعاب وإنشاء المحتوى

جدة : البلاد

أعلنت كاسبرسكي اليوم عن توصلها إلى شراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، لتصبح بموجبها شريكًا رسميًا للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وسفراء الرياضات الإلكترونية على مستوى المملكة في فئة الأمن السيبراني والحماية الرقمية. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح لكاسبرسكي الانضمام إلى مجتمع الألعاب السعودي، وتوعية اللاعبين ومنشئي المحتوى حول الأمن السيبراني، ومساعدتهم على الاستفادة من الحلول المتخصصة في هذا المجال، كعامل تمكين للاستمتاع بالتجارب المتطورة والآمنة.

وكان الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قد تأسس في العام 2017، ويحرص على مواءمة أنشطته مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة. وتعد هذه الشراكة منصة لكاسبرسكي لإتاحة الفرصة لها للإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية، مع التركيز على جعل المملكة الدولة الرائدة في سوق الألعاب الإلكترونية، والتأسيس لبنية تحتية متقدمة في هذا المجال.

ويظهر بحث أجرته كاسبرسكي أن 70% من اللاعبين يؤكدون أن القرصنة لا تزال تمثل مشكلة كبيرة لمجتمع الألعاب الإلكترونية. أما التأثير الأكبر للهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها اللاعبون فهو خسارة التقدم (55%) في اللعبة. ومن خلال هذه الشراكة، تعتزم كاسبرسكي التركيز على توفير الأمن للألعاب وإنشاء المحتوى، والتغلب على المعتقدات السائدة حول للأمن السيبراني وتأثيره في إعاقة تجربة الألعاب والأداء. وتهدف كاسبرسكي أيضاً إلى تزويد الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وسفراء الرياضات الإلكترونية في المملكة بالمعلومات الصحيحة، وحلول الأمن السيبراني المثالية، مثل Kaspersky Premium، التي صممت خصيصاً لتوفير أرقى مستويات الحماية للبيانات الشخصية وتحسين الأداء وعمل الأجهزة.

وحرصاً من الجانبين على تعزيز بناء المواهب، سيقدم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكاسبرسكي معاً شريحة محتوى حصرية بعنوان “Clutch of the Day” للاحتفال بأعلى مستويات الأداء وأفضل المهارات في مجال الألعاب وإنشاء المحتوى. وسيستضيف الطرفان بطولات تغطي عدداً من التخصصات، وهي على وجه التحديد: Rainbow Six Siege، و PUBG Mobile و Valorant و League of Legends و Overwatch 2 و Call of Duty.

وقال عبدالعزيز الصيخان، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “على ضوء التطور الرقمي السريع، أصبح الأمن السيبراني يشكل تحدياً كبيراً لمختلف الأطراف، وعندما يتعلق الأمر بالرياضات الإلكترونية، تزداد أهميته إلى حد كبير.

وتمثل شراكتنا مع كاسبرسكي فصلاً جديداً من التزامنا بتوفير الحماية الرقمية للاعبين ويتم ذلك من خلال تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والاستفادة من الحلول المتطورة. ويتمحور هدفنا حول تمكين مجتمعنا من الاستمتاع بتجارب آمنة”.

وقالت إيلينا شيدوفا، نائبة رئيس التسويق في كاسبرسكي: “تعمل الرقمنة حالياً على إعادة كتابة القواعد القطاع التقليدية، وبات مجتمع الألعاب اليوم يطلب المزيد من الأنظمة ذات الصلة. باعتبارنا لاعبين مؤثرين في هذا المجال، فإن دخولنا في شراكة رسمية مع الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وسفراء الرياضات الإلكترونية في المملكة يمنحنا فرصة أكبر للوفاء بوعدنا المتمثل في توفير الحماية الرقمية للاعبين، بدءاً من حماية البيانات الشخصية وحتى الأداء المعزز وتحسين عمل الأجهزة بالاعتماد على حلولنا. إن هدفنا بسيط للغاية، وهو جعل الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في الألعاب وإنشاء المحتوى. وعلاوة على ذلك، نؤمن بأن العمل بشكل وثيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية سيساعد في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في هذه المجتمعات، والوصول به إلى مستويات جديدة”.

ويمكن متابعة الدوري، واكتشاف اللاعبين الذين يستحقون الظهور في Clutch of the day على قناة Twitch الرسمية. وسيتم البث في عطلة نهاية الأسبوع حتى نهاية العام الجاري 2023