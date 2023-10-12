«الصقر» يحوّل مزرعته في تبوك إلى نزل ريفية

البلاد ــ تبوك

تلعب النزل “الريفية” دورًا مهمًا ومحوريًا في صناعة السياحة المستدامة، وعنصر جذب لا يقل أهمية عما سواه من الأنماط السياحية . وفي منطقة تبوك عمد المواطن عبدالله الصقر إلى تحويل مزرعته الخاصة لنُزل “ريفية” مملوءة بالتجارب السياحية الجاذبة، وفتحها أمام الزوار من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، ليتعرفوا على ما تمتاز به المنطقة من ثقافة سياحية فريدة ممزوجة بالطابع الإستوائي للمناطق الماطرة، وسط بيئة جمعت بين المناظر الأخاذة والأنشطة التفاعلية على مساحة تقدر بأكثر من 50 ألف متر مربع. وقال “الصقر” عن هذه التجربة:” لقد قادني حب الطبيعة والشغف بها إلى إنشاء هذا المنتجع الريفي الذي يضم غابة مطيرة بها أكثر من 50 نوعا من الطيور المحلية والاستوائية، وعدد لا يمكن حصره من النباتات والأشجار، والأبنية الطينية والبرك والآبار والمسطحات الخضراء وعدد من الحيوانات المستأنسة، إلى جانب الأركان الخاصة بالمأكولات والمشروبات والجلسات المهيئة، ومسرح لإقامة الفعاليات التي تستهدف جميع أفراد الأسرة وتلبي احتياجاتهم”.



وتابع قائلًا: “إننا نتعامل في هذه النُزل: الريفية مع الزائر بوصفه خبيرًا وليس مجرد سائح، ولذا نحرص على أن تتضمن زيارته تجربة مميزة وفريدة.” . يشار إلى ألن سياحة النزل الريفية تنتشر في مختلف مناطق المملكة حيث توجد في منطقة عسير وفي القصيم وفي الاحساء والدماموفي منطقة الجوف وتتضن هذه النزل العديد من الفعاليات التي تجتذب الزوار .

يذكر أن الزراعة بمنطقة تبوك تمضي -يوماً بعد يوم- قُدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبلوغ الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة ضمن إستراتيجياتٍ وبرامج وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للنهوض بالقطاع، والاستفادة من الميز النسبية للمنطقة.

ومما تمتاز به منطقة تبوك في استدامتها الزراعية، إنتاجها لأكثر من 28 مليون زهرة من مختلف أنواع الورود سنوياً، بقيمة سوقية تتجاوز الـ32 مليون ريال؛ لتحافظ بذلك على صدارتها في إنتاج الورد وتصديره، حيث تشتهر بزراعة أكثر من 17 صنفًا من الورود ومن أهمها: القرنفل، وورد الجوري، والجبسوفيل، واليليوم، والستاركيزر، وكسبلانكا، والاستر، والاستروماريا، إلى جانب الجاربيرا، والجرين ترك، والستاتس، وعباد الشمس، والاستوما، والروز ليلي والترخيليوم وبيبي روز، وبرینهس، والسايكس، والايكلبتوس، إضافة إلى ورد ” الكريز ” الذي يُعد من أشهر الورود بالمنطقة ويستحوذ على ما نسبته 50 % من إجمالي الإنتاج، نظراً للإقبال الكبير عليه لتعدد ألوانه وفترة بقائه التي تمتد إلى أسبوعين بعد حصاده، مما أهل المنطقة للمنافسة واستمرارها بالتوسع في زيادة زراعة الورد عبر خطط مرحلية حالية ومستقبلية.