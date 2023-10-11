فضيحة جديدة في يوفنتوس بعد “منشّطات” بوغبا

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء تحقيقًا رسميًا في إمكانية تورّط لاعب وسط نادي يوفنتوس، نيكولو فاغيولي، في قضايا مراهنات.



وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن الاتحاد الإيطالي باشر في فتح تحقيق ضد فاغيولي بعد وصول أدلة تثبت انخراطه في مراهنات بالدوري المحلي.

وحسب المصدر، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، قد استخدم حسابات مختلفة عبر الإنترنت، للمشاركة في مراهنات بمباريات الكالتشيو.



حسب اللوائح القانونية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فإن المادة 24 تحظر ممارسة لاعب كرة القدم المحترف، عمليات المراهنات بأشكالها كافة.



التحقيق مع فاغيولي -الذي يواجه خطر الإيقاف 3 سنوات- جاء بعد أسابيع قليلة على إيقاف لاعب يوفنتوس، بول بوغبا، لثبوت تعاطيه مواد منشّطة.

https://twitter.com/MailSport/status/1712035546015350954

