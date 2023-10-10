موجز اقتصادي

صناعة النفط

أوضحت منظمة “أوبك”في تقريرها لآفاق النفط العالمية ، أن صناعة النفط العالمية تتطلب استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2045م، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وأشار الأمين العام هيثم الغيص إلى أن الدعوات لوقف الاستثمار في مشروعات النفط الجديدة مضللة وقد تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد.

تاكسي مكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مُمثلة بالمركز العام للنقل بمكة والمشاعر بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، عن مشروع التشغيل لمركبات الأجرة بمدينة مكة المكرمة “تاكسي مكة”، بهدف تعزيز معايير خدمات النقل بمركبات الأجرة من خلال رفع مستوى المنافسة ، والرقي بالخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة.

وجهة “مسار”

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة “مسار” وشركة ألفا المالية اتفاقية استحواذ، لإطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة “مسار”، في أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وذلك بالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المطور الرئيس لمشروع الصندوق، باستثمارات تتجاوز 600 مليون ريال.