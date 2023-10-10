تعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية

البلاد ــ الرياض

عملت الجهات المعنية في المملكة ، على تعزيز دعم الموهوبين في المجالات كافة، وتزويدعم بالخبرات من أجل، تأهيلهم وإعدادهم للمشاركة في الحراك التنموي، وتفعيل آلياثت الإقتصاد المعرفي، ويأتي المجال التقني على رأس الأوليات في هذا النطاق ، وفي هذا الصدد ، تنطلق، بعد غد الخميس، فعاليات “Ignite| The Game” التي ينظمها “مجلس المحتوى الرقمي Ignite” في بهو جامعة الإمام محمد بن سعود، برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وعدد من الجهات الحكومية، وتستمر الفعالية حتى يوم 14 إكتوبر الجاري .



وتأتي هذه الفعالية تحت شعار “جاء وقت لعبتك” لتمكين وتطوير قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال توفير منصة تجمع المختصين والمهتمين بالألعاب الإلكترونية من شتى أنحاء العالم لإظهار الفرص المتاحة في القطاع والمستقبل الواعد فيه، والتعرف على آخر تقنيات صناعة الألعاب، وأبرز المستجدات لتمكين الشباب من العمل عليها والمساهمة بصناعة محتوى رقمي يلامس مجتمعنا السعودي تماشيًا مع إستراتيجية المملكة في دعم وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من خططها للتحول إلى اقتصاد رقمي، وتوطين هذه الصناعة لتنويع مصادر دخلها من خلال ضخ الاستثمارات في الشركات العاملة في هذا القطاع واستحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الألعاب الإلكترونية، وإنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميًا في الإستوديوهات المحلية.

ويشارك في الفعالية أكثر من 75 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا في أكثر من 15 جلسة حوارية، و20 ورشة تدريبية، وأكثر من 15 جلسة نقاش، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 15,000 مهتم ومهتمة من أبناء وبنات الوطن.

ومن المنتظر أن تتضمن الفعالية العديد من المساحات المتنوعة التي تسعى لتحفيز المهتمين والمبتكرين من خلال الجلسات النقاشية والحوارية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل في ورش العمل والجلسات الاستشارية عبر تغطية كامل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب الإلكترونية ودعم النشر والتسويق وتحفيز الاستثمارات.