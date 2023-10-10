تعزيز آليات اللجان العمالية بالتعليم

البلاد ــ جدة

استقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان،أمس، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر الجريد والوفد المرافق له في مقر الجامعة بكورنيش جدة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط اللجنة العمالية بالجامعة وما تم إنجازه نحوها وبحث سبل التعاون مع اللجنة الوطنية. وأوضح رئيس اللجنة العمالية بالجامعة الدكتور محمد القرني أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا هي صاحبة الريادة في إنشاء اللجان العمالية في القطاع التعليمي في المملكة أملاً أن تحذوا المؤسسات التعليمية الخاصة كالجامعات والمدارس نحو تأسيس لجان عمالية لما في ذلك من تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة والولاء للعاملين بالمنشأة.

بدورة نوّه رئيس اللجنة الوطنية المهندس ناصر الجريد بأعمال لجنة الجامعة العمالية والنجاحات التي حققتها في الفترة القصيرة منذ تأسيسها مشيداً بما تزخر به اللجنة من كفاءات علمية وعملية مؤكداً أهمية التعاون المستقبلي بين اللجنة العمالية واللجنة الوطنية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن وجود اللجان العمالية هو عامل إيجابي لأصحاب العمل؛ مشيراً إلى أن مصلحة العامل وصاحب العمل تلتقي في تطور ونمو المنشأة واستمراريتها.

وكان قد تطرق اللقاء لأهمية دور اللجان العمالية في تمثيل العاملين ودورها الإيجابي الفاعل في المنشآت المختلفة.