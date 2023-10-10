تعاون ” جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1″ مع “إكس بي لمستقبل الموسيقى” يشعل مسابقة “إكس بيرفورم”

خالد مرضاح- جدة
تشهد مدينة جدة تجمعاً فريداً للموسيقى والمواهب والسرعة، مع إعلان سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1″ عن تعاونه مع “إكس بي لمستقبل الموسيقى” في رعاية مسابقة “إكس بيرفورم” لهذا العام.
ويمنح هذا التعاون المستمر لمدة ثلاث سنوات المشاركين في مسابقة “إكس بيرفورم”، فرصة استثنائية للظهور عالمياً عبر منحهم فرصة للأداء الحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 بمدينة جدة في مارس 2024.
وكانت مسابقة “إكس بيرفورم” قد أعلنت مطلع العام الجاري عن التعاون مع “يوتيوب” لدعم صناعة الموسيقى في المملكة العربية السعودية؛ حيث نظمت “يوتيوب” دورة تدريبية لمساعدة الفنانين على الوصول إلى قطاع أوسع من الجمهور.
من جانبه، قال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة “مدل بيست” و”إكس بي لمستقبل الموسيقى: “نلتزم في مدل بيست من خلال إكس بي لمستقبل الموسيقى بإيجاد فرص للفنانين مع تطور المشهد الموسيقي في المنطقة، وقال “نحن فخورون بهذه المبادرة الإستراتيجية مع سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 التي نستهدف من خلالها توفير مسرح آخر للفنانين الموهوبين”.
وأضاف الحرتاني، “نود أن نشكر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 على دعم مهمتنا في اكتشاف المواهب الصاعدة وتقديمها للعالم، ولحشد الجهود لإلهام الأجيال القادمة ضمن سعينا لوضع ركائز قطاع موسيقي مزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وقال مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، وهي الشركة المسؤولة عن الترويج لسباق جائزة السعودية stc الكبرى للفورمولا 1، “يشرفنا أن نتعاون مع “إكس بي لمستقبل الموسيقى” في هذه المبادرة الرائعة، لاستقطاب وتشجيع أفضل المواهب الشابة في المنطقة، فمهمة “إكس بيرفورم” للكشف عن المواهب الصوتية الصاعدة في المنطقة تتوافق تمامًا مع التزامنا لاستخدام قوة “فورمولا 1″ في تحفيز شبابنا لمتابعة أحلامهم”.