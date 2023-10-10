انطلاق المعرض السعودي للصيدلة

البلاد – الرياض

بمشاركة نخبة من رواد قطاع الصيدلة والمختبرات الطبية من جميع أنحاء العالم ، انطلقت أعمال المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية الثالث ويستمر ثلاثة أيام، لعرض أحدث الإنتاجات في هذا المجالات .

تقام هذه الفعالية الهامة بتنظيم من الجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية بالتعاون مع : الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، والجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية وجامعة المجمعة، وتشارك فيه أكثر من 150 شركة من أكثر من 15 دولة ، وتشكل مناسبة علمية تجمع الخبراء والأكاديميين والممارسين في مجال إدارة المختبرات الطبية والابتكارات ويهدف لمواجهة التحديات والتطورات المستمرة في مجال إدارة المختبرات الطبية، كما سيتيح حضور المؤتمر للمشاركين الحصول على 19 ساعة علمية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية السعودية.

ويعكس المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية الثالث جانباً من الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي العام والخاص؛ بهدف تمكينها من أداء رسالتها بأعلى المعايير العالمية، وتقديم رعاية صحية متكاملة تحافظ على صحة الإنسان وسلامته باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات .

ويعدّ المعرض السعودي الدولي الثالث للصيدلة والمختبرات الطبية منصة عالمية تجمع المتخصصين والمهتمين بقطاع الرعاية الصحية، حيث يوفر فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول الطبية، وإقامة شراكات تجارية جديدة، وبناء علاقات استراتيجية مع الموردين والجهات الحكومية والهيئات الصحية.