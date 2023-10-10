استعراض الأهداف الإستراتيجية لـ«مركز الأرصاد»

البلاد ــ جدة

زار وفدٌ من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، أمس , مقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، في إطار بحث تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على ممكنات المركز والاستفادة من القدرات والإمكانيات البشرية والفنية والتقنية التي يمتلكها المركز.

واطلع الوفد على الأدوار التي يضطلع بها المركز، والبرامج والمبادرات التي ينفذها، والمراكز الوطنية التي يشرف عليها ضمن مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، التي تشمل: المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.

كما زار الوفد المركز الإقليمي للاتصالات وبث النشرات الأرصادية، والمركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، والإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ.

واستعرض الوفد الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للأرصاد، وأدواره المهمة في تحسين خدمات الأرصاد ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التميز المؤسسي، إضافة إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها المركز من توفير لبيانات الطقس والمناخ وتوقعات الطقس والتنبؤات المناخية ومجالات التدريب والتوعية والإرشادات والبحوث والدراسات والخدمات الخاصة والتصاريح والتراخيص، وكذلك مشاريع مبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار عن بعد، ومشاريع مبادرة تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والأخطار الطبيعية، ومبادرة تطوير منظومة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس، وأهم الجهات المستفيدة من خدمات المركز.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن شبكات الأنظمة والأجهزة الأرصادية، شاملة مصادر البيانات والمعلومات ووسائط تجمع ونقل وتوزيع البيانات ووسائط تحليل البيانات والمعلومات ومصادر حفظ وأرشفة البيانات والمعلومات ووسائط النشر والتوزيع، إضافة إلى أنظمة تقنية المعلومات.