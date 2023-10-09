فيديكس تُحسّن تجربة الشحن لعملائها من تجار التجزئة الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي : البلاد

تعمل فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، على تحسين تجربة الشحن عبر الإنترنت لعملائها. إن قدرات التجارة الإلكترونية الجديدة المؤتمتة كلياً المدمجة في أداة “مدير شحن فيديكس” (FedEx Ship Manager™️) توفر الدعم للشركات الصغيرة وتجار التجارة الإلكترونية، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يساعدهم على إدارة شحناتهم عبر الإنترنت بكفاءة عالية.

في 45 دولة وإقليم في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا يتيح هذا التحسين لأداة “مدير شحن فيديكس” للشركات إنشاء شحنات ومعاملات ورقية من طلباتها عبر الإنترنت في بضع خطوات بسيطة، مما يوفر وقتاً كبيراً مقارنة بإدخال المعلومات يدوياً لإنشاء ملصقات الشحن. سيتمكن العملاء الآن من مزامنة تطبيقات متاجر الشحن الخاصة بهم مثل “شوبيفاي” Shopify و”بيج كوميرس” BigCommerce و”وو كوميرس” WooCommerce و”بريستا شوب” PrestaShop مع أداة “مدير شحن فيديكس” على موقع .fedex.com وستتم إضافة المزيد من منصات وأسواق التجارة الإلكترونية بمرور الوقت.

بالإضافة لذلك، بإمكان عملاء فيديكس الآن:

ربط منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم أو السوق مع أداة “مدير شحن فيديكس” لتنزيل معلومات الطلب الخاصة بهم تلقائياً.

إنشاء وطباعة ملصقات لأوامر متعددة بنقرة واحدة ومزامنتها مع مستندات التجارة الإلكترونية لتسهيل عملية التخليص.

مزامنة تحديث أرقام التتبع وحالة الطلب على قنوات البيع، وإخطار المشترين بأن الطلبات قد تم شحنها.

وقال نيتين نافنيت تاتيوالا، نائب رئيس التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس إكسبريس: “نحن في فيديكس ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة وتجار التجارة الإلكترونية من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الذكاء الرقمي. وتسلط أداة “مدير شحن فيديكس” المحسنة، مع الإندماج السلس في التجارة الإلكترونية وطرق الشحن المبسطة، الضوء على تفانينا في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تأمين ميزة تنافسية وتعزيز توسيع الأعمال التجارية.

وبدورها، تقوم فيديكس بتصميم وطرح عروض ومزايا التجارة الإلكترونية الخاصة بها وإضافة مجموعة واسعة من الحلول. وهذه تشمل تكامل سوق خدمات الشركات من خلال “حلول فيديكس للبرامج المتوافقة”

(FedEx Compatible and Alliances programs) ، وخيارات تسليم الميل الأخير القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى المراسلة المباشرة والتتبع الملائم من خلال الأدوات الرقمية مثل خدمة “مدير توصيل فيديكس الدولي” و”صورة إثبات التسليم” التي تمنح المستهلكين ضماناً بأن الطرود الخاصة بهم قد تم تسليمها إلى عتبة بيتهم.