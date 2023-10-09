الرياضة أخضر الصالات ينتصر على ماكاو بـ 9 أهداف نظيفة

الرياض – هاني البشر انتصر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، على نظيره منتخب ماكاو بتسعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على الصالة الخضراء في مدينة الدمام، ضمن مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024. بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا، المباراة بتشكيلة مكونة من حمود الدهان في حراسة المرمى ونواف العروان وفارس القحطاني وعبدالله العقيلي وفهد الجهني. ودخل لاعبو أخضر الصالات المباراة برغبة الفوز والمحافظة على حظوظهم في التأهل، وتمكنوا من تسجيل سبعة أهداف دون مقابل في الشوط الأول تناوب على تسجيلها كلًا من فارس القحطاني (أربعة أهداف) وعبدالله العقيلي وصالح القرني وفهد الجهني، وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو الأخضر على مجرياته، وتمكنوا من تسجيل هدفين سجلت عن طريق عبدالإله العتيبي وعبدالله العقيلي. ويخوض أخضر الصالات يوم الأربعاء المقبل مباراته الأخيرة في التصفيات عندما يلتقي نظيره منتخب إندونيسيا في مباراة بحاجة فيها إلى الفوز للتأهل إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات في تايلاند.