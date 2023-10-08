شاهد.. ميلان يهزم جنوى “دراماتيكيًا” ويتصدّر الدوري الإيطالي

اعتلى ميلان صدارة لائحة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب خارج الديار على جنوى (1-0) سهرة السبت، لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.

وانقضّ الـ(روسونيري) على المركز الأول في الجدول بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، متخطيًا الوصيف إنتر ميلان (19) والثالث يوفنتوس (18).

أقيمت المباراة في أرض جنوى، ملعب (لويجي فيراريس) وسط حضور جماهيري زاخم بلغ قرابة 35 ألف مشجّع، وأدارها الحكم ماركو بيتشينيني.



وشهدت المباراة أحداثًا دراماتيكية، حيث أهدر لاعبو الفريقين عديد الفرص وسط تألق حارسي المرمى، مايك ماينان من ميلان وجوزيب مارتينيز من جنوى.



لكن الأحداث الحقيقة بدأت عندما سجّل ميلان هدف الانتصار في الدقيقة 87 عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتس، وذهب الحكم بيتشينيني إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للتأكد من وجود لمسة يد على بوليسيتش في لقطة الهدف، قبل أن يقر بصحة الهدف وسط اعترض وصيحات مشجّعي جنوى.

بوليسيتش يفعلها ✅ النجم الأمريكي يخطف هدفاً حاسماً لميلان في مرمى جنوى بالدقائق الأخيرة ⚽️#جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1TRcmQlwcw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حارس ميلان، ماينان، نتيجة تدخّل متهور على أحد لاعبي جنوى، وتولّى المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو حراسة المرمى نظرًا لاستنفاد فريقه كل التغييرات، حيث كان جنوى قريبًا من إدراك التعادل، لكن تصدٍ أخير من جيرو أنقذ ميلان من استقبال هدف في الوقت القاتل.

أوليفييه جيرو "حارس مرمى الميلان" 🧤🔴⚫️ تصدى لهدف محقق وأنقذ فريقه ✅ شاهد ملخص ظهور المهاجم الفرنسي في مركز حراسة المرمى بعد طرد مايك مانيان 📽️#ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/P6wjWnXtcq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

الحكم بيتشينيني أشهر بطاقة حمراء في وجه حارس جنوى المتقدّم في آخر اللحظات، مارتينيز، بعد أن أعاق لاعب ميلان يونس موسى.