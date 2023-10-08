الرياضة

شاهد.. ميلان يهزم جنوى “دراماتيكيًا” ويتصدّر الدوري الإيطالي

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       8 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
ميلان يفوز على جنوى 1-0 في الدوري الإيطالي

اعتلى ميلان صدارة لائحة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب خارج الديار على جنوى (1-0) سهرة السبت، لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.

 

وانقضّ الـ(روسونيري) على المركز الأول في الجدول بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، متخطيًا الوصيف إنتر ميلان (19) والثالث يوفنتوس (18).

 

أقيمت المباراة في أرض جنوى، ملعب (لويجي فيراريس) وسط حضور جماهيري زاخم بلغ قرابة 35 ألف مشجّع، وأدارها الحكم ماركو بيتشينيني.


وشهدت المباراة أحداثًا دراماتيكية، حيث أهدر لاعبو الفريقين عديد الفرص وسط تألق حارسي المرمى، مايك ماينان من ميلان وجوزيب مارتينيز من جنوى.


لكن الأحداث الحقيقة بدأت عندما سجّل ميلان هدف الانتصار في الدقيقة 87 عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتس، وذهب الحكم بيتشينيني إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للتأكد من وجود لمسة يد على بوليسيتش في لقطة الهدف، قبل أن يقر بصحة الهدف وسط اعترض وصيحات مشجّعي جنوى.

 

 

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه حارس ميلان، ماينان، نتيجة تدخّل متهور على أحد لاعبي جنوى، وتولّى المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو حراسة المرمى نظرًا لاستنفاد فريقه كل التغييرات، حيث كان جنوى قريبًا من إدراك التعادل، لكن تصدٍ أخير من جيرو أنقذ ميلان من استقبال هدف في الوقت القاتل.

 

الحكم بيتشينيني أشهر بطاقة حمراء في وجه حارس جنوى المتقدّم في آخر اللحظات، مارتينيز، بعد أن أعاق لاعب ميلان يونس موسى.

 

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