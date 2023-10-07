سيارات OMODA تسجل بيع 16,686 وحدة في شهر أغسطس

جدة : البلاد

في السنوات الأخيرة، اكتسبت سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، التي جمعت بين الراحة والأناقة تصميماً جريئاً وعصرياً، محبة الشباب حول العالم. في هذا المجال، استطاعت OMODA كعلامة تجارية ناشئة أن تحقق نجاحاً سريعاً وتترك بصمتها كحصان طروادة في صناعة السيارات، بفضل قدرات منتجها المتميز وجماليات التصميم المتقدمة والتكنولوجيا الرائدة. إن أكثر ردود الفعل صراحةً التي يمكن للعلامة التجارية المحترمة أن تحصل عليها هي من السوق نفسه، ووفقاً لأحدث بيانات التصدير الشهرية، بلغت مبيعات OMODA في شهر أغسطس 16,686 وحدة، مما يمثل نموًا شهريًا بنسبة 6.04٪ عن الشهر السابق، وتجاوز للمبيعات التراكمية لعام 2023 بلغ 100,000 وحدة.

الجمالية المتقدمة لا تعرف الحدود: توسيع الأفق العالمي

ولدت عالميةً، ومع ارتفاع مبيعات، تستمر OMODA رحلتها نحو التوسع العالمي بخطى ثابتة، ومن خلال لغة التصميم المتقدمة وفلسفة السفر الرائدة، تلبي OMODA باستمرار رغبات الجيل العالمي الجديد المتعدد الاستخدامات. لقد تألق شهر أغسطس ببريق مشرق لـ OMODA، حيث شهد منتصف أغسطس الكشف عن نماذج مميزة مثل OMODA 5 و OMODA 5 EV في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، وقد رحبت الشخصية المشهورة المحلية ناتا بمشجعي OMODA 5 EV على منصة العرض، حيث شاركت تجربتها المثيرة للقيادة الذكية البيئية مع الحضور. بفضل تصميمها الاستثنائي والتفاعلات الذكية، حصلت OMODA 5 على جائزة “أفضل اختبار لقيادة سيارات الدفع الرباعي المتعددة الاستخدامات” في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، قامت OMODA 5 بجولة تجريبية على الطرق الأكثر جمالاً في كوستاريكا، حيث تمتزج الطبيعة بسلاسة مع التكنولوجيا، وتلتقي الريادة بالرومانسية. وفي إسبانيا، أصبحت OMODA 5 سيارة رسمية لبطولة التنس الدولية للسيدات “2023 ITF W100 Disa Gran Canaria”، حيث تقدم دعما فريداً في نقل الفرق المشاركة وتعرض جودة قيادتها اللا مثيل لها.

حتى الآن، استطاعت OMODA أن تترك بصمتها في أكثر من عشر دول تمتد عبر جنوب شرق آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، ومع كل تقدم في رحلتها العالمية، تم تطوير نظام خدمة OMODA وجودتها وتجربتها بشكل مستمر، مما يضمن تجربة مثالية لمركباتها لعملائها على مستوى العالم.

OMODA 5 EV تنطلق بقوة في تحديد مسار قوي للسفر الذكي البيئي

بصفتها علامة تجارية مصممة خصيصًا للجيل الجديد العالمي، تولي OMODA أهمية كبيرة للتفاعل مع الجمهور الشاب، بهدف إنشاء نظام منتج يتفاعل مع روحهم وتطلعاتهم، ومع توجه الجماهير الجديدة نحو تجارب القيادة الكهربائية والذكية، تتخطى OMODA حدود الخيال. واغتناماً للاتجاهات المتطورة للعصر الجديد، قدمت OMODA سيارة الكهرباء OMODA 5. بالإضافة إلى قدراتها الذكية، تضم تقنية الطاقة الجديدة، مما يؤدي إلى الريادة في الطراز والفلسفة في السفر الذكي الصديق للبيئة. إن OMODA 5 EV هي أول سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في العلامة التجارية. وبينما يرث الطراز الجديد تصميم “الفن في الحركة” الكلاسيكي للعلامة التجارية، فإنه يجسد جمال البرق ولعبته الديناميكية للضوء والظل، مجسدًا الجمال الفني الراقي للحركة. بصفتها “كائناً كهربائياً عصرياً حقيقياً، تتميز OMODA 5 EV بقيادة كهربائية مفعم بالحيوية، مدعومة بمحرك بقوة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وبطارية بسعة 61.06 كيلوواط/ساعة، وعزم دوران أقصى يبلغ 340 نيوتن متر، مما يضمن توفير قوة قوية وتجربة قيادة سلسة وفعالة، ومع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.6 ثانية فقط، توفر نطاق قيادة رائع يبلغ 450 كم لأولئك الباحثين عن نمط حياة غني ولا حدود فيما يتعلق بالطاقة الجديدة. يذكر أنه سيتم إطلاق سيارة OMODA 5 EV قريبًا في مناطق مختلفة، بما في ذلك شرق أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. ستواصل OMODA في تسريع إطلاق مجموعتها من المنتجات، لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة بنماذج متنوعة ومتميزة. من خلال دمج الجماليات العالمية مع ثقافة العلامة التجارية وعناصر الموضة، تتعاون OMODA مع المستخدمين الرائدين في جميع أنحاء العالم لخلق نموذج جديد في السفر البيئي، وتسخير التكنولوجيا الذكية لفتح آفاق لا حصر لها لمستقبل وسائل النقل.

حول OMODA

من خلال الرؤية العميقة والتأمل في الشباب والتفرد والعولمة، تلتزم OMODA باحتضان الرواد العالميين وخلق علامة تجارية جديدة للجيل الجديد الذي يتمتع بثقافة النمط ويراهن على المستقبل.

تتمتع OMODA بفهم عميق لحياة جيل الشباب العالمي، ومن خلال هوية “CROSS” تتواصل بشكل كامل مع الجيل الجديد من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، وتقديم تصاميم وتكنولوجيا مستقبلية للسيارات التي تتماشى مع أذواق مستخدمي الجيل الفتي.

في اسم OMODA، تمثل الحرف “O” نغمة من المفاجأة والحيوية، وهو أيضاً رمز لعنصر الأكسجين الحيوي، أما “MODA” فيأخذ من “Modern”، مما يعني الاتجاهات العصرية، والتي تمثل الجيل الجديد من أساليب الحياة المستدامة، وتجسد البيئة الخضراء والأزياء المبتكرة.

ملتزمة بالتفكير العالمي للعلامة التجارية، قامت OMODA بابتكار مفهوم “O-universe” للنظام البيئي، وهي وسيلة فريدة للتواصل بين العلامة التجارية والمستخدمين، وهو رمز اجتماعي حصري لـ OMODA يهدف إلى إقامة اتصالات ودية أكثر مع المستخدمين العالميين، واستيعاب ثقافات متنوعة أكثر، ومشاركتهم في خلق نمط حياة رائع ومرغوب فيه!

إنستغرام: omoda_ksa

تويتر: omodaksa

فيس بوك: omoda ksa

تيك توك: omoda.ksa

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https://sept.wjx.cn/vm/exssznT.aspx