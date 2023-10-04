“فيديكس إكسبريس” تعرض أحدث الحلول المتطورة لقطاع الطاقة في “أديبك”

أبوظبي : البلاد

تعتزم فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، تقديم حلول الشحن المبتكرة لقطاع الطاقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023، تحت شعار “إزالة الكربون. أسرع. معاً”.

يعد تسليم اللآلات وقطع الغيار في الوقت المناسب أمراً ضرورياً في قطاع الطاقة، وذلك لتجنب فترات التوقف المكلفة والحفاظ على استمرارية تشغيل المعدات المهمة “خدمة فيديكس الدولية ذات الأولوية” و”شحن البضائع الخطرة”، بالإضافة إلى فريق متخصص يتعمل مع الشحنات الحساسة بشكل خاص. ولذلك تبرز فيديكس باعتبارها الخيار الأمثل لتلبية احتياجات الشحن العاجلة في قطاع الطاقة.

كما تشتمل المجموعة الواسعة من حلول الشحن الخاصة بشركة فيديكس لقطاع الطاقة على أسطول شاحنات مخصص يستخدم شبكة طرق الشرق الأوسط، ويمتلك القدرة على تلبية متطلبات الشحن المتنوعة للعملاء، بدءاً من مكونات الآلات الكبيرة، وصولاً إلى المعدات المتخصصة. إضافة لذلك، تتيح فيديكس قدرات رؤية موسّعة فيما يتعلق بنقل البضائع من خلال إمكانية التتبع والمراقبة في الوقت الفعلي عبر موقع fedex.com، وذلك عن طريق استخدام الشاحنات المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومراقبة الشبكة على مدار الساعة عبر برج المراقبة.

قم بزيارة جناح “فيديكس إكسبريس” رقم 13191 في القاعة رقم 13 خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.