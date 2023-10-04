معرض لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي

البلاد- ياسر خليل

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة ” معرضًا لحفظ النعمة ومكافحة الهدر الغذائي ” ، اليوم بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن فعاليات المعرض امتدت من التاسعة صباحا الى السادسة مساء بجناح يحتوي على مراحل حفظ النعمة والاستدامة، وتم استعراض ” تطبيق إكرام ” الذي يقدم خدمة تفاعلية تهدف الى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر والفقد في الغذاء.



وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن مشاركة الجمعية تأتي في سياق التعريف بجهود الجمعية المتنامية يومًا بعد يوم في خدمة ضيوف الرحمن، ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي في المشاعر المقدسة وتعزيز الشراكات الثنائية في المجالات المشتركة.



وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن شراء المنتجات الغذائية بكميات تزيد عن الحاجة وتخزينها لمدد طويلة يؤدي لفسادها أو انتهاء صلاحيتها مايسهم في رفع أرقام الهدر الغذائي في المنطقة، ويحرم الآخرين فرصة الإستفادة منها ويكلف الأسر والمنتجين الزراعيين عبئاً اقتصادياً لا طائل منه، مؤكداً على دور كل فرد في تحقيق الاستهلاك الواعي والمسؤول.



من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن تلك الفعاليات تأتي وفق تبني مبادرة ” البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء” مع الجهات ذات العلاقة .

وبين أن الوزارة تخطو خطوات متقدمة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي

وبيّن أن للوزارة مبادرة وحملة توعوية سابقة، ارتفع فيها هاشتاق “النقص ولا الزود” الذي يهدف الى نشر الوعي وتشجيع الحدّ من الفقد والهدر، ونشر الوعي بالأمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل مع النفايات، والى نشر الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة، بما يتوافق مع قيّمنا الإسلامية التي تدعو إلى ذلك، آملًا أن تسهم هذه الأعمال في أن تكون أحد أسباب إستدامة النعم في هذه البلاد المباركة.